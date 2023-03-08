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Üsküdar'da saplantılı aşık dehşeti. 1 yıl önce ayrıldığı sevgilisini silahla öldürdü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde saplantılı aşık bir yıl önce ayrıldığı eski sevgilisini takip ederek silahla vurarak öldürdü. Yaşanan dehşetin ardından silahlı saldırgan tabancayı kendi şakağına dayayarak intihar etti.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 22:32
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Üsküdar'da saplantılı aşık dehşeti. 1 yıl önce ayrıldığı sevgilisini silahla öldürdü

Üsküdar'da saplantılı aşık dehşeti. 1 yıl önce ayrıldığı sevgilisini silahla öldürdü
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(İHA) - Olay, Üsküdar ilçesi Acıbadem’de 7 Mart akşamı yaşandı.

İddiaya göre, turizmci olan 27 yaşındaki Miray Atmaca akşam 19.00 sıralarında evinin bulunduğu binaya girdi. Genç kadının peşinden, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Mevlüt İçin (27) de binaya girdi. ”Miray” diye seslenen şahıs, genç kadının başına doğru tabanca ile ateş etti. Miray Atmaca kanlar içerisinde yere yığılırken, Mevlüt İçin tabancayı kendi şakağına dayayarak tetiğe bastı. Miray Atmaca ve intihar eden Mevlüt İçin olay yerinde hayatını kaybetti.

3 yıl önce tanıştılar

İhbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Her iki kişinin de ailesine ulaşıldı. Yapılan görüşmelerde iki gencin 3 yıl önce Antalya’da tanıştığı ve sevgili olduğu öğrenildi. İzmir’de yaşayan Mevlüt İçin ile Miray Atmaca'nın geçtiğimiz yıl aralarında sorunlar oluşmaya başladı. Miray Atmaca sevgilisinden ayrılma kararı aldı. Ayrılığı kabullenemeyen Mevlüt İçin, bu süreçte genç kadını sürekli rahatsız etti.

İkili arasında en son 9 Aralık’ta sorun yaşandı.

Miray Atmaca, yaşanan bu olayla ilgili şikayetçi oldu. Mevlüt İçin hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı alındı. Ancak İzmir’de yaşayan Mevlüt İçin’in 3 gün önce gizlice babasının beylik tabancasını alıp “Arkadaşlarımla buluşacağım” diyerek İzmir’den İstanbul’a geldiği öğrenildi.

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