Üsküdar'da sokak köpeğine silahlı saldırı

Üsküdar'da parkta duran sokak köpeği silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak parktan uzaklaşan köpeğin yardımına mahalle sakinleri koştu. Veteriner kliniğine götürülen köpeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Üsküdar'da sokak köpeğine silahlı saldırı

DHA'nın haberine göre, olay, dün saat 21.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Açıl Sokak'ta meydana geldi.

Parkta bekleyen sokak köpeği, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından acı içinde kıvranan köpek parktan kaçmaya çalıştı.

Yaralı köpeğin kıvrandığını gören bir başka köpek ise hızla yanına geldi. Silah ve köpeğin çıkardığı sesler üzerine dışarı koşan mahalle sakinleri, yaralı köpeği yakalayarak veteriner kliniğine götürdü.

Kurşunun köpeğin omuriliğine isabet ettiği belirlendi. Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, mahalle sakinleri polise giderek şikayetçi oldu.

"SÜRÜNE SÜRÜNE KAÇTI"

Mahalle sakini Umut Erdener, "Dün akşam yaşandı. Odam parkı görüyor. Önce bir atış sesi duydum, ardından hayvanın can havliyle çıkardığı inleme seslerine dışarı çıktım. Belinden aşağısı tutmuyordu. Sürüne sürüne kaçtı. Kimdir nedir diye camlardan baktım kimseyi göremedim. Belki bir tepki alırım diye ağzıma gelen hakareti ettim ama yapan korkak, adi artık adına ne derseniz, yürüdü kaçtı. Peşine gittik bulamadık" dedi.

Mahalle sakini Ela Durmazer ise, "Bu olay gerçekten çok üzücü. Bunun gibi birçok vaka var. Hayvan çok kötüydü. Omuriliğine saplanmış bir kurşun var. Şu an hayvan ameliyata da alınamıyor çünkü çok riskli bir ameliyat. Vücudunun güçlendirilmesi için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız böyle şeylerin yapılmaması. Hukuki sürecin başında olacağız" diye konuştu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak köpeğinin sırtı sokağa dönük şekilde parkta beklediği, köpeğin bir anda acı içinde kıvrandığı, başka bir sokak köpeğinin yaralı köpeğin yanına geldiği ve köpeklerin parktan kaçtığı görüldü.

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