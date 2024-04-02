Üsküdar'ın yeni kadın Belediye Başkanı ilk müjdeyi verdi. Fatih Sultan'ın mirası Haliç Tersanesi'ni yenilemişti

Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gitti. Yıllardır AKP’de olan Üsküdar CHP’ye geçti.

Üsküdar’ın yeni kadın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş oldu.

Dedetaş başkan olmasının ardından ilk müjdeli videosunu paylaştı.

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvayı’nın yapılacağını açıklayan Dedetaş paylaşımda şunları dedi:

İBB ile birlikte oluşturduğumuz ulaşım çözümleri ve hayatımızı kolaylaştıracak yatırımlarımızla Üsküdar’a en iyi şekilde hizmet etmek için heyecanımız yüksek.

Videoda ise Dedetaş şunları diyor:

Sevgili Üsküdarlılar Üsküdar Meydanı'ndan tramvaya binsek Kadıköy ve Maltepe’ye kesintisiz bir şekilde çok güzel olmaz mıydı? Çok yakında olacak. İBB Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay hattının fizibilite ve projelerini tamamladı.

Bu tramvay hattı ile 3 ilçemizin meydanları birbirine bağlanacak. Biz Üsküdarlılar meydandan rahatça Zeynep Kamil üzerinden hastane bölgesine ya da Karacaahmet Mezarlığı’na ulaşabileceğiz.

Oluşan tramvay hattımızın geçtiği caddeler prestij caddesi haline dönecek ve ulaşım sıkıntılarımız azalacak.

Tramvay hattımız Üsküdar meydanında Üsküdar-Çekmeköy Metro hattı ve Marmaray ile Entegre olacak.

Raylı sistemler hızlı ve konforlu olmalarının yanı sıra çevreci olmaları sebebiyle de kentimiz ve bizler için çok önemli. Toplu ulaşım çözümlerimiz ve raylı sistem yatırımlarımızla Tam Yol İleri ….

TARİHİ HALİÇ TERSANESİ’Nİ YENİLEMİŞTİ

Öte yandan Dedetaş, Haliç Tersanesi’nin AVM’ye dönüştürülmesi projesine karşı çıktığı için dönemin AKP’li İBB yönetimi tarafından tersaneye girişi yasaklanmıştı.

Daha sonra Dedetaş, Haliç Tersanesi’nde “amirlik” görevine atandı. Bu görevin ardından Dedetaş Haliç Tersanesi’nin yeniden faaliyete geçirilmesi, Şehir Hatları vapurlarının yenilenmesi ve Deniz Taksi gibi projeleri İstanbul’a kazandırdı.