Üst geçidin ayağına çarpan aracın sürücüsü öldü

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yaşandı. Ekrem Şavur kontrolündeki 34 MRH 750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.

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Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü ile yolcu Murat H., ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ekrem Şavur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şavur'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekrem H.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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