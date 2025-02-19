Üst geçitlerde yenileme çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bağlı ekipler, belirlenen programlar dahilinde Kocaeli genelindeki üst geçitlerin bakım ve onarımını yerine getiriyor. Periyodik olarak gerçekleştirilen bakımlar sonrası vatandaşlar için daha güvenli ortamlar oluşturuluyor.

Çalışmalar dahilinde Gebze Mobilyacılar Çarşısı mevkisinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üstgeçidi de bakıma alındı ancak kış şartları nedeniyle çalışmalara kısa süreliğine ara verilmişti.

Kış şartları ve yağışlar nedeniyle kısa süreliğine ara verilen çalışmalar, havaların elverişli hale gelmesiyle tekrar sürüyor. Trafik akışını etkilemeden sürdürülen çalışmalar doğrultusunda üst geçitte merdiven basamaklarının ve korkulukların kaynak, zımpara, boya tadilatı işlemleri tamamlanırken, zemin kaplama çalışmaları ise devam ediyor.

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Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Gebze halkı için daha güvenli ve modern bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak hızlandırılacağı ve en kısa zamanda tamamlanacağı ifade edildi.