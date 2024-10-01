Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu

85 yaşındaki gazeteci Güneri Cıvaoğlu, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti. Cıvaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

MİLLİYET GAZETESİNİN ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENECEK

Usta gazeteci için 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Milliyet Gazetesi önünde tören düzenlenecek.

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesi Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR

30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunuculuğu yaptı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Güneş gazetesinin ortakları arasındaydı ve uzun süre genel yayın yönetmenliğini de bizzat yürüttü. 1996'dan beri Milliyet gazetesinin başyazarıdır. Kanal D'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Durum' başlıklı televizyon programını sunan Cıvaoğlu 'Şeffaf Oda' programı ile başka kanallarda da devam etti.