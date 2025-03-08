Usta öğreticilikten direksiyon başına

Ankara'da halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Semra Kılınç, pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte kendini geliştirmek için yeni bir adım attı. Sınava girerek ehliyet alan Kılınç, bu yetkinliğini bir mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

Kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan iki çocuk annesi Kılınç, "Kadınların da direksiyon başında başarılı olabileceğini göstermek istedim. Hep erkek mesleği olarak görülen bir alanda neden biz olmayalım dedim. Cumhuriyet kadını olarak bu algıyı yıkmak için adım attım" ifadelerini kullandı.

Ailesinin ve çevresinin kendisine büyük destek verdiğini belirten Kılınç, özellikle öğrencilerden aldığı olumlu tepkilerin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Kılınç, "Özellikle genç kızlar, "İlk kez kendimiz gibi birini direksiyon başında gördük" diyerek mutluluklarını dile getiriyorlar. Burada öğrenci sayısı oldukça fazla. Bini aşkın öğrenciyle insanla muhatap oluyoruz ve onların gösterdiği tepki gözlerindeki o ışıldamadan onu hissediyorsunuz. O mutluluğu hissediyorsunuz. Direksiyon başında biz çok mutlu olduklarını hissediyoruz" diye konuştu.

Kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan Semra Kılınç, otobüs şoförlüğünde kadınların sayısının artması gerektiğini ve bu meslekte kadın elinin değmesinin önemli olduğunu belirterek, "Ehliyeti alırken bile acaba yapabilecek misin? Gözlerini etrafımda gördüm ancak ehliyetimi alıp direksiyona çıktıktan sonra binlerce yolcuyu taşıyarak insanlara kadının yapabileceğini gösterdim. Bu güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Daha önce ağır vasıta kullanmadığını belirten Kılınç, direksiyon başında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.