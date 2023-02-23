Bir Kira Bir Yuva kampanyasına katılan İlyas Salman: Düzenin sanatçısı olmadığım için ilk kez pişmanım

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, önceki akşam iki depremle daha sarsıldı.

İzmir Belediyesi de evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası başlattı. Milyonlarca lira toplanan kampanyaya usta oyuncu İlyas Salman da dahil oldu.

"BİR EMEKLİ MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM"

Ekonomik şartlarının daha fazla bağış yapmaya elverişli olmadığını söyleyen İlyas Salman, yaptığı bağışla ilgili, "Düzenin sanatçısı olmadığım için ilk kez pişmanım. Çok param olsaydı, bu kampanyaya daha fazla katkı yapabilirdim ama bir emekli maaşımı bağışlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.