Usta oyuncu Kadir İnanır’ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Hastanede tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır bu defa abla acısıyla sarsıldı. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde yaşayan Elmas Bakar’ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Elmas Bakar’ın cenazesi 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.

İnanır, 2022 yılında da bir diğer ablası olan, aynı zamanda da oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi Zinnet İsmailoğlu'nu toprağa vermenin acısıyla yıkılmıştı.