Usta oyuncu Mehmet Ulay son yolculuğuna uğurlandı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Ulay için onursal başkanlığını ve genel sanat yönetmenliğini yaptığı Nümberg Objektif Kültür Merkezi'nde (OKM) cenaze töreni düzenlendi.

Törene sanatçının eşi Ursula Schibat Ulay, kızı Elif Ulay ve yakınlarının yanı sıra Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, OKM Başkanı Cihan Kente, OKM Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Ertuğrul Karakaya, Belediye Meclis üyesi Aynur Kır ve birçok oyuncu katıldı.

Mehmet Ulay’ın, Almanya’da ilk Türk tiyatro grubunu kurarak tiyatro sevgisini gençlere aşıladığı belirtildi. Ulay’ın Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek için köprü görevi gördüğü ve OKM oyuncuları başta olmak üzere Almanya’nın farklı kentlerindeki Türk tiyatro gruplarına destek verdiği vurgulandı.