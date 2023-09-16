Usta oyuncu Mehmet Ulay son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg şehrinde akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 4 Eylül'de yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay (81), son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçını eşi Ursula Schibat Ulay, "Mehmet her istediğini yaptı" dedi.

Usta oyuncu Mehmet Ulay son yolculuğuna uğurlandı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Ulay için onursal başkanlığını ve genel sanat yönetmenliğini yaptığı Nümberg Objektif Kültür Merkezi'nde (OKM) cenaze töreni düzenlendi.

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Törene sanatçının eşi Ursula Schibat Ulay, kızı Elif Ulay ve yakınlarının yanı sıra Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, OKM Başkanı Cihan Kente, OKM Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Ertuğrul Karakaya, Belediye Meclis üyesi Aynur Kır ve birçok oyuncu katıldı.

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Mehmet Ulay’ın, Almanya’da ilk Türk tiyatro grubunu kurarak tiyatro sevgisini gençlere aşıladığı belirtildi. Ulay’ın Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek için köprü görevi gördüğü ve OKM oyuncuları başta olmak üzere Almanya’nın farklı kentlerindeki Türk tiyatro gruplarına destek verdiği vurgulandı.

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