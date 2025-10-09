"Risky Business", "The Breakfast Club", "The Dark Knight" gibi birçok projede yer alan Ron Dean, 87 yaşında hayatını kaybetti.

“RON VE BEN RUH İKİZİYDİK”

Hollywood yıldızının acı haberini 40 yıllık dostu olan Maggie Neff açıkladı. Neff Ron ve kendisinin ruh ikizi olduğunu söyledi.

“KALICI SEVGİ BESLEDİK’

Aralarındaki derin bağı üzüntülü bir şekilde ifade eden Neff, “Yıllar boyunca birbirimize karşı koşulsuz ve kalıcı bir sevgi besledik" ifadelerini kullandı. Ron’un ölüm nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı.

HOLLYWOOD YILDIZI RON DEAN KİMDİR?

Kariyerine 1970'li yıllarda başlayan Ron Dean, sert mizaçlı karakterlere ya da polislere hayat verdi. Tom Cruise ile birlikte Risky Business, Cocktail ve The Color of Money gibi filmlerde rol alan Dean, The Breakfast Club’ta ise Andy karakterinin otoriter babasını oynadı.