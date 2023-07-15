Usta Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Huzurevinde kalıyorken çekilen bir videosu ile geçtiğimiz günlerde sosyal medyada oldukça konuşulan usta oyuncunun vefat haberi geldi.

Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Tanju Tuncel sevenlerinin taziye mesajlarıyla uğurlanıyor

TANJU TUNCEL KİMDİR?

Adana'da 1940 yılında doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.