Usta oyuncunun setten yürek yakan hikâyesi

Usta oyuncunun, "Babamla da ilişkilendiriyorum, benim için ayrı bir yeri var" dediği Sıcak Büfe'deki o sahneler merak konusu olmuştu. Yaşadığı büyük acıya rağmen profesyonelliği elden bırakmayıp çekimleri tamamlayan usta oyuncunun, haberi aldığı ve aldıktan sonra çektiği sahneler ortaya çıktı.

FİLMDE DE ÖLÜM ŞOKU YAŞADI!

Sıcak Büfe'de senaryo gereği büfeye gelen müşterisinin aniden fenalaştığı sahnede babasının vefat ettiğini öğrenen Hakan Yılmaz, set ekibinin zor durumda kalmaması ve çekimlerin aksamaması için planlanan devam sahnesini de çekti. Acı bir tesadüfle filmde de müşterisinin büfede aniden ölmesinin şokunu yaşayan başarılı oyuncu, sahneyi büyük profesyonellikle tamamladı. Profesyonel tutumu ve olgunluğuyla takdir toplarken aynı zamanda oyunculuk mesleğinin ne denli özveri gerektiren bir meslek olduğunu gözler önüne seren Hakan Yılmaz, çekimler sonrası son görevini yerine getirmek için Bodrum'a gitti.

SICAK BÜFE SİNEMALARDA

D Media imzalı "Sıcak Büfe'de Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan birbirine taban tabana zıt iki kardeşi canlandırıyor. Filmde ikiliye Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal eşlik ediyor. 15 Mayıs'ta Azerbaycan'da, 16 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona giren Sıcak Büfe, 22 Mayıs'ta Avrupa sinemalarında olacak!

HAKAN YILMAZ KİMDİR?

1997 yılında Yangın Ayşe adlı dizide oynadı 1998 yılında 120 bölüm Büyük Küçük Demeden adlı çocuk yarışma programını sundu. Reklam filmleri çekti. 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide oynamaya başladı ve 500 bölüm oynadı. 2004 yılında Uy Başuma Gelenler adlı dizide oynadı. 2004–2005 sezonunda Sevgili Karım adlı tiyatro oyunu ile İstanbul ve Anadolu'da 75 oyun oynadı. Bir çocuk babası olup 2009 yılı sonunda eşinden boşanmıştır. Avrupa Yakası adlı dizide Osman Koçarslanlı karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Yahşi Cazibe adlı dizide Kemal Kükreyen karakterini oynadı.

Filmografi

Ayrılsak da Beraberiz 1999-2004 Dizi Teoman Acaroğlu

Sıdıka 2000 Dizi Selahattin

Yangın Ayşe 2000 Dizi Dr. Muzaffer

Küçük İbo 2000 Dizi Konuk Oyuncu

Uy Başuma Gelenler 2004 Dizi Hakan

Kismet 2005 Dizi Ayhan

Hababam Sınıfı Üç Buçuk 2005 Sinema Filmi Feza

Şans Kapıyı Kırınca 2005 Sinema Filmi Compere

Erkeksen Seyret 2006 Dizi

Baba Oluyorum 2007 Dizi

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007 Sinema Filmi Ahmet

Deliler 2007 Sinema Filmi Ege

Avrupa Yakası 2007-2009 Dizi Osman Koçarslanlı

Yalancı Romantik 2008-2009 Dizi Ahmet

Kanal(İ)zasyon 2009 Sinema Filmi Berk

Yahşi Cazibe 2010-2012 Dizi Kemal Kükreyen

Pis Yedili 2011 Dizi Konuk Oyuncu

Bana Bir Soygun Yaz 2012 Sinema Filmi Onur

Ali Ayşe'yi Seviyor 2013 Dizi Ali

Cesur Hemşire 2013 Dizi Cesur

Üç Arkadaş 2014 Dizi Murat

Bizans Oyunları 2016 Sinema Filmi Konuk oyuncu

Koca Koca Yalanlar 2018-günümüz DiziAhmet

Hakan Yılmaz'ın televizyon programı

Televizyon Çocuğu 1996 Atv

Komedi Dükkanı 2007-2008 TRT-1

Gerilim Olur musun? 2008 Akıllı TV

Gülmek Yasak 2010 Star TV

Hakan Bey 2011 Atv