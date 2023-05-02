Usta sanat yönetmeni son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Ali Duygu Sağıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Usta sanat yönetmeni son yolculuğuna uğurlandı

AA

Sağıroğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Fındıklı Yerleşkesi Osman Hamdi Bey Salonu'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi törende yaptığı konuşmada, Sağıroğlu'nun sektördeki tecrübelerinin yanı sıra üniversitede uzun yıllar hocalık yaptığını, bunun bir nişanesi olarak da onursal profesörlük unvanı aldığını söyledi.

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Sağıroğlu'nun hayatına ilişkin bilgi veren Elçi, "Hepimiz her nefesimizde bir sona doğru ilerliyoruz ve asıl olan hep geride bıraktıklarımız olacaktır. Tabii bu nadide kişiliklerin biyografisinde ölüm bir son değil. Onlar eserlerinde, öğrencilerinde, zihinlerde öğrettikleriyle, ürettikleriyle hep devam edecek." dedi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Adnan Çoker ve Komet gibi Sağıroğlu'nun da arkasında şükranla anılacak izler bırakarak, üreterek, çalışarak, yetiştirerek, öğreterek ve yol açarak ilerlediğini vurgulayan Elçi, şunları kaydetti:

"Biz üniversite olarak hocamızı unutmayacağız. Türk sineması da senaryolarıyla yönettiği filmlerle dekorlarıyla bütün bu alanlarda yenilikçi ve yol açıcı hamleleriyle Duygu Sağıroğlu'nu unutmayacaktır."

Handan İnci Elçi, sektördeki çalışmalarının yanı sıra Duygu Sağıroğlu'nun 1979'dan bu yana üniversitenin çeşitli bölümlerinde verdiği derslerle çok sayıda öğrenci yetiştirdiğinin altını çizdi.

Usta yönetmenin, bilgi ve birikimini yeni kuşaklara aktardığını dile getiren Elçi, "Duygu Sağıroğlu'nun biyografisinde, sinemaya ve genel olarak kültüre yaklaşımını çok değerli ve önemli buluyorum. Bize ait olandan yola çıkmak, bu toprakların gerçekleriyle düşünmek ve üretmek..." şeklinde konuştu.

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Oğlu Asım Aliş Sağıroğlu ise acılarını paylaşan herkese teşekkür ederek, çok üzüntülü olduğunu ve konuşmakta zorlandığını söyledi.

Öğrencilerinden birinin babasının vefatı dolayısıyla yazdığı bir metni okuyan Sağıroğlu, "Babam sahici bir insandı. İnandığı değerler için taviz vermeden, vazgeçmeden mücadele etti. Bunu bana da öğretti. Sizlere de öğrettiğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Babasının milli ve ulusal Türk sineması için önemli bir isim olduğunun altını çizen Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Babam 91 yaşında olmasına rağmen üç gün öncesine kadar hala sinema televizyon bölümünde ders veriyordu. O derste de kendisine yardımcı olan bütün bölüm arkadaşlarına ve öğrencilerine, o güzel anları paylaştıkları için ayrıca teşekkür ediyorum."

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Törene katılan dostları, sevenleri ve öğrencileri de Sağıroğlu ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı.

Törenin ardından Sağıroğlu'nun Levent'teki Afet Yolal Camisi'ne getirilen naaşı, kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla uğurlandığı Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Sağıroğlu için 4 Mayıs'ta Atlas Sineması'nda da bir anma toplantısı yapılacak.

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