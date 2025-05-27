Usta sanatçı İlhan Şeşen’e son veda! Eşi konuşmakta zorluk çekti

Düzenleme: Kaynak: Magazin Burada
Usta sanatçı İlhan Şeşen’e son veda! Eşi konuşmakta zorluk çekti

Uzun bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden usta sanatçı İlhan Şeşen 76 hayatını kaybetti.

Usta sanatçı İlhan Şeşen dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şeşen bugün son yolculuğuna uğurlanırken, İlhan Şeşen'in eşi konuşmakta zorluk çekti.

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TÖRENE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ünlü isimler İlhan Şeşen'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınlandı. Usta sanatçı için Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleniyor. Usta oyuncuya son görevini yapmak için pek çok sanatçı da anma töreninde yer aldı. Törene; sanatçının ailesi, yeğenleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen’in yanı sıra Sunay Akın, Talat Bulut, Yonca Lodi, Ferdi Akarnur gibi birçok ünlü isim katıldı.

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“HAYALİNİN PEŞİNDEN KOŞTU”

Magazin Burada'ya konuşan İlhan Şeşen’in kızı Melis Şeşen, törende duygularını şu sözlerle paylaştı:

“En son hepimizi bir arada gördüğüne çok sevinmişti. Bir tek şunu söyleyebilirim herhalde: Hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesi. En saygı duyduğum şey bu. Hayalinin peşinden koşacak cesareti vardı. Ona şahit olmak çok güzel bir şeydi.”

Sanatçının eski eşi Arzu Şeşen ise, “Son iki ayda neredeyse hiç görüşemedik, konuşamadık” dedi.

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ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

İlhan Şeşen için saat 13.10’da Üsküdar Karacaahmet’teki Şakirin Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Usta müzisyen, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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