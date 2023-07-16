Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro sanatçısı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı. Tuncel'in naaşı Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

KAYNAK: AA
Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan sanatçının cenaze töreni öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Nedim Saban, Tuncel'i ilk olarak 1978'de izlediğini ve o dönemden beri sıkı hayranı olduğunu söyledi.

Bir dizide kısa bir dönem birlikte rol aldıklarını, son 2 yıldır da öğrencileriyle birlikte Tuncel'i ziyaret ettiğini aktaran Saban, "Türkiye Tiyatrosu için büyük kayıp. Çok yetenekli özel bir insan ve duyduğum kadarıyla da kimseyi kırmamış hayatı boyunca. Bu da bence çok önemli, dualarım onunla." şeklinde konuştu.

009-2023-06-2023-18-temmuz-23-20230716-2-59529100-91055123.jpg

Oyuncu Feriha Eyüboğlu, kendisi 16 Tuncel ise 25 yaşındayken tanıştıklarını ve çocukluk arkadaşı olduklarını belirterek, "Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif, iyi bir oyuncuydu. Hayatı çalışmakla geçti, hep vermekle geçti." değerlendirmesini yaptı.

009-2023-06-2023-18-temmuz-23-20230716-2-59529100-91055127.jpg

Eyüboğlu, Tuncel'in son dönemde bakımevinde kaldığını, buna rağmen ailesinden ve tiyatrodan arayan, soran, ilgilenen pek çok kişinin olduğunu ifade etti.

009-2023-06-2023-18-temmuz-23-20230716-2-59529100-91055128.jpg

Aile dostlarından Oğuz Çineli ise 25 yıldır aile ile yakın bir dostluklarının bulunduğuna işaret ederek, "Tanju teyzemizi kaybettik, hepimiz çok üzgünüz, evladı, torunları, herkes çok üzgün." değerlendirmesini yaptı.

Bazı iddiaların aksine son dönemde Tuncel'e iyi bakıldığını ifade eden Çineli, "Ben sürekli yanlarındayım ve son iki gündür de onlarla birlikteydim yine. Aile elinden gelen her şeyi yaptı." dedi.

009-2023-06-2023-18-temmuz-23-20230716-2-59529100-91055129.jpg

Çineli, önceleri kendi evinde yaşayan Tuncel'in tek başına kalamaması ve bakıcı kabul etmemesi sebebiyle bakım evine geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Şu anda bulabileceğiniz en iyi huzur evinin, en iyi odasındaydı ve ailenin eli sürekli üstündeydi. Bu durumdayken bunu bu kadar net bilmeyenlerin bazı hoş olmayan söylemlerde bulunması tabii nahoş oldu. Aileyi de üzüyor. Yani Tanju hanım şimdi duysa daha çok üzülür. Aile, son iki gün 48 saat hastanede onunla birliktelerdi."

009-2023-06-2023-18-temmuz-23-20230716-2-59529100-91055131.jpg

Kızı Banu Sezgin'in yanı sıra ailesi, dostları ve oyuncu arkadaşlarının da katıldığı törenin ardından Tuncel'in cenazesi Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

İlgili Haberler
Ata Demirer usta oyuncu Tanju Tuncel'in ölümüyle yasa boğuldu
Hayatını kaybeden usta oyuncu Tanju Tuncel hakkındaki acı gerçek ortaya çıktı
Usta Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti: Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti: Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Son Haberler
Erdoğan’a yüzde 75 oy çıkan o şehirde vatandaşlar isyan etti: ​​​​​​​Oy verdiğimize pişman olduk Güncel
Erdoğan’a yüzde 75 oy çıkan o şehirde vatandaşlar isyan etti: ​​​​​​​Oy verdiğimize pişman olduk
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın menajerinin açıklaması kafaları karıştırdı. Meğer gerçek başkaymış Magazin
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın menajerinin açıklaması kafaları karıştırdı. Meğer gerçek başkaymış
Ümit Özdağ bu bir suç duyurusudur diyerek paylaştı. Hayatından endişe eden doktor adını vermeden büyük skandalı böyle anlattı Güncel
Ümit Özdağ bu bir suç duyurusudur diyerek paylaştı. Hayatından endişe eden doktor adını vermeden büyük skandalı böyle anlattı
Bolu'da çıkan orman yangını Güncel
Bolu'da çıkan orman yangını
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor Spor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor
Hatay'da orman yangını Güncel
Hatay'da orman yangını