Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı

Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan sanatçının cenaze töreni öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Nedim Saban, Tuncel'i ilk olarak 1978'de izlediğini ve o dönemden beri sıkı hayranı olduğunu söyledi.

Bir dizide kısa bir dönem birlikte rol aldıklarını, son 2 yıldır da öğrencileriyle birlikte Tuncel'i ziyaret ettiğini aktaran Saban, "Türkiye Tiyatrosu için büyük kayıp. Çok yetenekli özel bir insan ve duyduğum kadarıyla da kimseyi kırmamış hayatı boyunca. Bu da bence çok önemli, dualarım onunla." şeklinde konuştu.

Oyuncu Feriha Eyüboğlu, kendisi 16 Tuncel ise 25 yaşındayken tanıştıklarını ve çocukluk arkadaşı olduklarını belirterek, "Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif, iyi bir oyuncuydu. Hayatı çalışmakla geçti, hep vermekle geçti." değerlendirmesini yaptı.

Eyüboğlu, Tuncel'in son dönemde bakımevinde kaldığını, buna rağmen ailesinden ve tiyatrodan arayan, soran, ilgilenen pek çok kişinin olduğunu ifade etti.

Aile dostlarından Oğuz Çineli ise 25 yıldır aile ile yakın bir dostluklarının bulunduğuna işaret ederek, "Tanju teyzemizi kaybettik, hepimiz çok üzgünüz, evladı, torunları, herkes çok üzgün." değerlendirmesini yaptı.

Bazı iddiaların aksine son dönemde Tuncel'e iyi bakıldığını ifade eden Çineli, "Ben sürekli yanlarındayım ve son iki gündür de onlarla birlikteydim yine. Aile elinden gelen her şeyi yaptı." dedi.

Çineli, önceleri kendi evinde yaşayan Tuncel'in tek başına kalamaması ve bakıcı kabul etmemesi sebebiyle bakım evine geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda bulabileceğiniz en iyi huzur evinin, en iyi odasındaydı ve ailenin eli sürekli üstündeydi. Bu durumdayken bunu bu kadar net bilmeyenlerin bazı hoş olmayan söylemlerde bulunması tabii nahoş oldu. Aileyi de üzüyor. Yani Tanju hanım şimdi duysa daha çok üzülür. Aile, son iki gün 48 saat hastanede onunla birliktelerdi."

Kızı Banu Sezgin'in yanı sıra ailesi, dostları ve oyuncu arkadaşlarının da katıldığı törenin ardından Tuncel'in cenazesi Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.