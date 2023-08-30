Usta sanatçı Ünal Silver'in cenaze töreni programı belli oldu

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ünal Silver, hayatını kaybetti. Ünal Silver'in cenaze töreni detayları belli oldu. Detaylar usta oyuncunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Usta sanatçı Ünal Silver'in cenaze töreni programı belli oldu

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam" gibi dizilerde rol alan oyuncu Ünal Silver, 75 yaşında hayatını kaybetti.

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"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Sanatçının menajerlik ajansı Renda Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" ifadeleriyle Silver'in vefatını duyurdu.

ÜNAL SİLVER'İN CENAZE TÖRENİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Usta oyuncunun cenazesi 31 Ağustos Perşembe günü Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kurtköy Osmangazi Mezarlığına defnedilecek.

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