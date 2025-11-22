Antalya Sinema Derneği Başkanı Okan Dilek, yarışmaya son katılım tarihinin 31 Aralık 2025 olduğunu hatırlatarak kısa filmin genç sinemacılar için taşıdığı önemi vurguladı.

Dilek, “Sinema öğrencileri için kısa film, teorinin pratiğe dönüştüğü en uygun formdur. Kısıtlı bütçeyle üretilebilmesi, deneme yapma özgürlüğü tanıması ve ekip çalışmasını öğretmesi bakımından eşsizdir.Öğrenciler kısa filmle birlikte sadece kamera kullanmayı ya da kurgu yapmayı değil, aynı zamanda anlatı disiplinini, ritim duygusunu ve görsel ekonomiyi de öğrenirler. Bu sayede, uzun metrajlı projelere geçtiklerinde hem teknik hem de anlatı anlamında çok daha donanımlı hale gelirler.” dedi.

Dilek ayrıca, kısa film festivallerinin genç sinemacılara uluslararası ağ kurma ve geri bildirim alma fırsatı sunduğunu belirtti.Söyleşinin konukları arasında Antalya’nın başarılı yapımcısı Mehmet Urba, tiyatro-sinema-dizi oyuncusu Murat Ercanlı, tiyatro ve dizi oyuncusu Abdullah Sürekli ile Hababam Sınıfı’nın ilk üç filminde rol alan Bülent İğdiroğlu yer aldı.

Sanatçılar, kısa film yapım süreci, yarışma deneyimleri ve sektörel tavsiyelerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrenciler söyleşinin ardından merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

Etkinlik, Uluslararası Şehirler Derneği Başkanı Bülent Yüksel ve Okan Dilek’in emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi.