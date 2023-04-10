Kemal Sunal için özel sergi açıldı. Usta sanatçının bilinmeyenleri anlatıldı

Yüzündeki hüzün dolu tebessümüyle yüreklerimizde taht kuran Türk sinemasının ölümsüz ismi Kemal Sunal’ın tüm yönleriyle anlatıldığı “Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri” sergisi, Müze Gazhane’de açıldı.

Sergi açılışına usta oyuncunun oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve eşi Gül Sunal ile sanatseverler katıldı..İpek Dağıstanlı’nın moderatörlüğündeki söyleşide Sunal Ailesi, usta ismin bilinmeyen yönlerini i anlattı.

Müze Gazhane’deki açılışta büyük ustanın oğlu Ali Sunal ile de bir söyleşi gerçekleşti. Ali Sunal, babası Kemal Sunal’ın ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yeni nesil tarafından dahi çok sevildiğini ve bunun da ailesi olarak kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Eşi Gül Sunal ise “Şarkı söylemeyi severdi. Evde sürekli söylerdi. Ben ve Ali çok konuşkanızdır. Ezo ve Kemal ise hep dinleyicidir” dedi.

Gül Sunal ayrıca Kemal Sunal’ın renkli kıyafetler tercih ettiğini belirtti: “Kıyafet alışverişlerini ben yapardım. Çok sosyal biriydi. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi severdi. İyi bir arşivciydi.”

Büyük ustanın unutulmaz filmlerini, kostümleriyle tekrar hatırlamak isteyen tüm sevenleri, 14 Nisan Cuma gününe kadar açık olacak Müze Gazhane C Binası’ndaki sergiyi, saat 17.00’ye kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilir.