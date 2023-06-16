Ustanın zıt anlamlısı nedir? Usta kelimesinin karşıt anlamı ne?

Türkçemizde pek çok kelimenin zıt ve karşıt anlamları mevcuttur. Usta kelimesinin karşıt ve zıt anlamları merak ediliyor. Peki, usta’nın zıt anlamlısı nedir? Usta kelimesinin karşıt anlamı ne?

Ustanın zıt anlamlısı nedir? Usta kelimesinin karşıt anlamı ne?

Usta kelimesinin zıt anlamı ve usta kelimesinin karşıt anlamları araştırılıyor. Peki, usta’nın zıt anlamlısı nedir? Usta kelimesinin karşıt anlamı ne?

Zıt ve eş anlamlı kelimeler Türkçe de sıklıkla kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Buna göre birbirinin tam tersi anlamlı kelimelere zıt anlamlı kelimeler olarak tanımlanmaktadır.

Zıt anlamlı kelimeler yazılışları ve anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcüklerdir. Eş anlamlı kelimeler ise yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelerdir.

USTA ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Usta sözcüğünün zıt anlamlısı Çırak olarak bilinmektedir.

Çırak; bir işe yeni başlayan ve deneyimsiz olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

USTA KELİMESİNİN KARŞIT ANLAMLILARI NELERDİR?

Bazı zıt anlamlı kelimeler birden fazla olabilmektedir. Buna göre usta kelimesinin karşıt anlamlılarına bakılacak olursa:

- Çömez

- Çırak

- Amatör

- Çaylak

- Toy

Bir cümlenin açık net ve anlaşılır olarak yazılması veya konuşurken iletişimin berrak olması açısında zıt anlamlı kelimelerin yerli yerinde kullanılması uygun olacaktır.

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