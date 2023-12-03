Utanç tablosu. Sinop’ta fırtınada kıyıya çöpler vurdu

Sinop’ta deniz kirliliği görenleri üzdü. Sinop Tersane mevkiindeki Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'na bu sabah gezmeye gelen vatandaşlar, denizin kirliliği karşısında büyük bir şok yaşadı. Deniz yüzeyinde bulunan köpük kasalar, plastik balıkçı kasaları, pet ve cam şişeler, cips poşetleri çevre kirliliğini gün yüzüne çıkardı.

Bir vatandaş, deniz kirliliğinin Sinop’u turizm açısından kötü etkileyeceğini belirtti. Kirlilik karşısında üzüldüğünü ifade eden vatandaş, deniz yüzeyinde oluşan kirliliğin temizlenmesi gerektiğini söyledi.