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Ucuz et kuyruğunu gizlemek için önlem alındı. Utancı gizleme çabası

İnsafsız zamlar, geçim savaşı veren vatandaşları ucuz ürünlere yönlendiriyor. Ucuz et satışının yapılacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar Ankara'daki Kızılay mağazasına akın etti. Kuyruğu gizlemek için satışlar iki bina arasında yapıldı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:08
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Utancı gizleme çabası

Ucuz et kuyruğunu gizlemek için önlem alındı. Utancı gizleme çabası
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Birgün'ün haberine göre, AKP iktidarının ekonomi politikaları halkı açlığa mahkûm etti. A'dan Z'ye tüm ürünlere yapılan okkalı zamlar vatandaşları canından bezdiriyor. Kazandıkları 2 kuruş parayla ayın ortasını bile getiremeyen vatandaşlar, marketlerin yaptığı promosyon kampanyalarına ve ucuz ürün satan yerlere akın ediyor.

Her geçen gün artan gıda fiyatları karşısında yurttaşlar özellikle ucuz et ve ekmek satan marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. 

Başkent'in göbeğindeki uzun kuyruklardan rahatsız olan iktidar, kuyruğu gizlemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Et ve Süt Kurumu (ESK), Ankara’daki "ucuz" et satışı yapılan mağazayı değiştirdi.

"BU HAYAT MI" 

Yeni satış yeri, Anafartalar Hali’nin arkası oldu. Böylece Kızılay mağazasının önünde oluşan kuyruk, Ulus’taki mağaza önünde, iki bina arasına sıkıştı. İki bina arasına sıkışan kuyruğun dışarıdan görünmesi de engellendi. Ucuz etin, satış yönteminin de değiştiği görüldü. 

Ucuz et kuyruğunda bekleyen 83 yaşındaki engelli bir vatandaş, gözyaşlarına hâkim olamadı; “Malatyalıyım, yaralıyım. Çocuklarım orada. Evim yıkıldı. Bu ne rezillik. Bu hayat mı? 1 kilo et için bu kadar bekleyeceğim. Devletimiz utansın” dedi.

bir yurttaş ise mağazanın yerinin değiştirilmesine "İnsanlar kuyrukta göründüğü için oradan aldılar buraya verdiler çünkü burası görünmüyor, perde arkası. Her taraf kapalı. Kim ne derse desin. Kimse görüyor mu bizi? Gökyüzü görüyor bizi" dedi.

Et fiyatlarını düşürmekte çaresiz kalan iktidar, hayvan ithalatı kararı aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 500 bin baş besilik erkek sığır ithalatı yapılacağını duyurdu.

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