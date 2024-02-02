Ütü nasıl uzun ömürlü kullanılır? Cebinizden fazla para çıkmayacak...

Ütünüzü uzun ömürlü kullanmak için doğru sıcaklık ayarına dikkat etmek ve düzenli temizlik yapmak çok önemlidir. İşte ütünüz için yapmanız gerekenlerin adım adım listesi...

Ütüyü uzun ömürlü kullanmak ve performansını korumak için aşağıdaki ipuçlarına dikkat edebilirsiniz.

1. DOĞRU SICAKLIK AYARI:

- Kumaş türüne göre uygun sıcaklığı seçin. Etikette belirtilen talimatları kontrol edin.

- Sentetik kumaşlar düşük sıcaklıkta, pamuklu ve keten gibi kalın kumaşlar ise daha yüksek sıcaklıkta ütülenmelidir.

2. TEMİZLİK:

- Ütü tabanını düzenli olarak temizleyin. Kireç birikimini önlemek için özellikle su tankındaki suyu düzenli olarak değiştirin.

- Soğuk bir ütü tabanını temizlemek için, ıslak bir bezle hafifçe silerek lekeleri temizleyebilirsiniz.

3. ÜTÜ TABANI MALZEMESİ:

- Seramik, titanyum veya paslanmaz çelik gibi dayanıklı malzemelerden yapılmış ütü tabanları tercih edin.

- Teflon kaplı ütü tabanları da yapışmayı önleyebilir ancak zamanla aşınabilir.

4. DİKME MODU:

- Dikiş ve kırışıklıkları gidermek için uygun bir buharlı dikme modunu kullanın.

- Bu mod, kumaşı nemlendirerek daha kolay ütülemenize yardımcı olabilir.

5. SU KALİTESİ:

- Ütüye kullanacağınız suyun kalitesine dikkat edin. İçme suyu kullanmak, kireç birikimini azaltabilir.

6. ÜTÜLEME SIRASINDA DİKKAT:

- Kumaşı ütülerken nazik olun ve fazla basınç uygulamaktan kaçının.

- Ütülemeye başlamadan önce giysileri düzeltin ve düğmeleri, fermuarları kapalı tutun.

7. SOĞUMA VE SAKLAMA:

- Ütüyü kullanmadan önce ve sonra birkaç dakika soğumasını bekleyin.

- Saklamadan önce ütüyü temizleyin ve kuru bir yerde muhafaza edin.