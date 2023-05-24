Üvey Anne dizisinden ilk fotoğraf geldi

Hazal Filiz Küçükköse, ‘Üvey Anne’ dizisinde başarılı, zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap karakterine hayat verecek. Kutsi ise güçlü ve karizmatik Faruk olarak izleyici karşısına çıkacak.

İzleyiciler, Serap karakterinin hayattaki amaçları için 3 çocuk babası Faruk’u elde etmeye çalışmasını görecek. Daha önce açıklanan ve Faruk karakterine hayat verecek olan Kutsi'nin dışında, başka sürpriz isimlerin de iddialı yapımın kadrosuna dahil olması bekleniyor.

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı ‘Üvey Anne’nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.

