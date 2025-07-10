Üvey oğlunu göğsünden bıçakladı

Olay, Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'taki tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.G., Ferhat B'yi göğsünden bıçakladı.

Alkol, kavga ve ölüm! Samsun’da korkunç cinayet

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferhat B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı ise olay yerinde gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.