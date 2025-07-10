Üvey oğlunu göğsünden bıçakladı

Kaynak: İHA
Üvey oğlunu göğsünden bıçakladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'taki tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

aw494616-02.jpg

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.G., Ferhat B'yi göğsünden bıçakladı.

Alkol, kavga ve ölüm! Samsun’da korkunç cinayetAlkol, kavga ve ölüm! Samsun’da korkunç cinayet

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw494616-06.jpg

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferhat B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı ise olay yerinde gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Flaş iddia: Fenerbahçe sol bek için anlaşma sağladı
Flaş iddia: Fenerbahçe sol bek için anlaşma sağladı
İçimiz dışımız vergi
İçimiz dışımız vergi
Öcalan, nasıl kurucu önder olacak?
Öcalan, nasıl kurucu önder olacak?
RTÜK’ün verdiği cezalar!
RTÜK’ün verdiği cezalar!
Yeni Milli Kimlik ve Yeni Eyalet Sistemi
Yeni Milli Kimlik ve Yeni Eyalet Sistemi