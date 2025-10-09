Çiğ meyve ile beslenen sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak, Bali’de kaldığı otel odasında hayatını kaybetti.

Frutaryenlik beslenme tarzını tercih eden sosyal medya fenomeni tüm ısrarlara rağmen tedaviyi reddetmiş. Otele girişinin ardından sadece meyve sipariş eden Karolina’nın sağlığı hızla kötüleşti. Diş çürükleri, sararan tırnaklar ve aşırı zayıflama dikkat çekti.

DOKTORA GİTMEYİ DE REDDETTİ

Personel tarafından yürüyemeyecek duruma gelmesi üzerine doktora gitmesi önerildi; fakat genç kadın bu çağrıları da reddetti.

GÖREVLİLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Üç gün sonra ise odaya giren görevliler, Karolina’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde ileri derecede yetersiz beslenme, osteoporoz ve albümin eksikliği saptandığı söylendi.

Ailesi, sosyal medyada paylaştığı zayıf görüntülerden endişelenerek onu tedavi olmaya ikna etmeye çalışmış, ama Karolina evine dönmeyi kabul etmemiş.