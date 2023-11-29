Uygulamadan kaçarken polise çarpan sürücü tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı önünde trafik uygulaması yapan ekipler, Ş.B. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarı çekti.
Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan M.B.Ö. çevirmeden kaçmaya çalışırken görevli polis memuruna çarptı.
Yaralanan polis memuru uygulama noktasına gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ş.B. ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ş.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
POLİSE ÇARPMA ANI KAMERADA
Sürücünün uygulamadan kaçarken aracıyla polise çarptığı anlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.