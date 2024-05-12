Uygulanan asgari ücret insanlık suçudur

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ve toplumun da en büyük sorun olarak gördüğü ve hatta seçim sonuçlarını bile etkileyen faktör ekonomi olarak gösteriliyor. Açlık sınırının her geçen gün daha da tırmanarak geçtiği asgari ücret ile geçinen milyonlarca vatandaş bu durumu kendilerine en büyük dert olarak edinmiş durumda.

Bu konu hakkında en yerinde yorumlar ise doğrudan halk ile yapılan sokak röportajlarında kendisini gösteriyor.

Zasparagas adlı kanal da sokağa çıkarak bu doğrultuda vatandaşlara düşüncelerini sordu. Kendisine uzatılan mikrofonda asgari ücret hakkında yorum yapan bir vatandaş şu anda güncel olarak verilen 17 bin 2 liralık asgari ücretin insanlık dışı ve insanlık suçu olduğunu dile getirdi.

O vatandaşın hemen yanındaki bir diğer vatandaş ise az ötede mısırın tanesinin 30 liraya satıldığını ve bunun Euro olarak karşılığının 0,8 Euro’ya tekabül ettiğini ifade etti.

“SOĞAN EKMEK YERİZ AMA…”

Bu laflar üzerine muhabir diğer taraftan bazı kişilerin “Soğan ekmek yeriz ama bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz” cümlesinin kurduklarını söyledi. Bu yorum üzerine düşüncelerini aktaran vatandaş herkesin vatanını sevdiğini bu işin sağcısı veya solcusu olmadığını ayrım olmadığını ifade etti.

Vatanı herkesin sevdiğini bu toprakların bizim topraklarımız olduğunu fakat insanlara bir tercih yaptırılmasının yanlış olduğunu ifade ederek "Vatan mı açlık mı? Vatan mı tokluk mu?" gibi tercihlerin yaptırılmasının yanlış olduğunu, tok veya aç olanların vatanlarını kaybetmediği ve böyle bir tercih yapmalarının gereksiz olduğunu ifade etti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

2 vatandaşın konu üzerine bu şekilde yorumlarda bulunması sosyal medyadaki kullanıcıların dikkatini çekti. Çok sayıda kullanıcı videoyu beğenerek izlediklerini ve asgari ücret hakkında yapılan yorumun da yerinde olduğunu söyledi.