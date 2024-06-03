Uygun fiyatlı diyerek 12 bin 495 liraya giymeyeceği kıyafeti aldı

Sena Özkan
Uygun fiyatlı diyerek 12 bin 495 liraya giymeyeceği kıyafeti aldı

Bir sosyal medya kullanıcısı, lüks bir markadan sırf ‘uygun fiyatlı’ olduğu için 12.495 TL’ye giymeyeceği bir kıyafet aldığını söylediği paylaşımıyla tepki topladı. Ülkede ekonomik sıkıntı çeken büyük bir kesim varken, genç kadının bu harcaması viral oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısının, lüks bir markadan 12.495 TL’ye giymeyeceği bir kıyafet aldığını belirten paylaşımı kısa sürede viral hale geldi ve geniş bir tartışmanın fitilini ateşledi. Genç kadın, kıyafetin 'uygun fiyatlı' olduğunu düşündüğü için bu alışverişi yaptığını ifade etti. Ancak bu açıklama, ülkede ekonomik sıkıntılarla mücadele eden geniş bir kesimin tepkisini çekti.

Kadının paylaşımı, birçok sosyal medya platformunda hızla yayılarak kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişi, ekonomik kriz ve geçim sıkıntıları yaşanırken böyle bir harcamanın ne kadar sorumsuzca olduğunu dile getirdi. "Birçok insan temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, bu tür harcamalar yapmak kabul edilemez" ve "Bu kadar parayı giymeyeceğin bir kıyafete vermek, mevcut ekonomik durum göz önüne alındığında duyarsızlık" gibi yorumlar paylaşıldı.

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Özellikle genç kadınların sosyal medya üzerinden yaptığı alışveriş paylaşımları ve lüks tüketim alışkanlıkları zaman zaman eleştirilerin hedefi oluyor. Ancak bu olay, ekonomik dengesizliklerin daha da belirgin hale geldiği bir dönemde yaşanması nedeniyle daha geniş çapta bir tartışmaya dönüştü.

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Kadının bu alışverişi, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ekonomik krizle mücadele eden insanların durumunu bir kez daha gündeme taşıdı. Toplumda artan gelir eşitsizliği ve ekonomik zorluklar, bu tür olaylarla daha görünür hale geliyor ve sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun tartışmalara neden oluyor.

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