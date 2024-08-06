Uygun uçak bileti için 9 yöntem

Bir tatil veya seyahat planı yapan herkesin ilk olarak göz attığı şey, uçak bileti fiyatlarıdır. Planlamak istediğiniz şehre uçak bileti fiyatlarının yüksek olması, seyahat bütçenizin dengelerini bozabilir. Hatta bazen bütçenize uymayan bilet fiyatları nedeniyle seyahat planlarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ancak, ucuz uçak bileti bulma yöntemlerini bilerek bu süreci kolaylaştırmak ve ulaşım bütçenizi azaltmak mümkün. Peki, bu yöntemler nelerdir?



ARAMALARINIZI GİZLEYİN

Gitmek istediğiniz şehre birkaç kez uçak bileti aradığınızda, bilet fiyatlarının değiştiğini fark etmiş olabilirsiniz. Aynı rota için üst üste arama yaptığınızda, tarayıcınız arama geçmişinizi çerezler aracılığıyla kaydeder ve bu bilgiler doğrultusunda fiyatlar artabilir. Fiyatların yükselmesini engellemek için gizli sekmede arama yapmayı deneyin. Her gizli sekme açtığınızda çerez bilgileri sıfırlanır ve daha önce arama yapmamışsınız gibi bilet araştırması yapabilirsiniz. Bu sayede biletlerinizi daha uygun fiyatlarla alabilirsiniz.



UÇAK BİLETİ ARAMA MOTORLARINI KULLANIN

Farklı havayolu şirketlerinin sitelerine tek tek girmek yerine, uçuşları bir arada sunan arama motorlarını tercih edin. Bu motorlar sayesinde gitmek istediğiniz ülkenin yerel ve düşük bütçeli havayolu şirketlerinin uçuşlarını kolayca karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca, fiyat grafiklerine de ulaşarak, aradığınız tarihten önceki ve sonraki dönemlerdeki fiyatları görebilirsiniz. Seyahat tarihleriniz esnekse, bu özellik çok işe yarar.



UCUZ UÇAK BİLETİ ALMA ZAMANI: PAZARTESİ 15.00

Verilere göre, uçak biletlerinin en uygun fiyatlı olduğu saat 15.00'tır. Diğer saatlerle karşılaştırıldığında, bu saatte uçak biletlerinizi daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Özellikle pazartesi günleri saat 15.00 ve 18.00'de yapılan araştırmalar, ucuz bilet bulma açısından faydalıdır. Fakat, bilet fiyatlarının en yüksek olduğu saatlerin cuma günü saat 14.00 ve gece 00.00 ile 04.00 arasında olduğunu unutmayın.

UCUZ UÇUŞ GÜNLERİ: SALI, ÇARŞAMBA VE CUMARTESİ

Seyahat tarihinize göre uçak bileti fiyatları değişiklik gösterebilir. Özellikle bayram ve resmi tatil günlerinde seyahat etmek istediğinizde bilet fiyatları artabilir. Genel olarak, pazartesi, cuma ve pazar günleri düzenlenen uçuşların bilet fiyatları yüksek olmaktadır. Bu nedenle, seyahat edeceğiniz günü değiştirmekte fayda var. Salı, çarşamba ve cumartesi günleri sabah erken ya da gece geç saatlerde düzenlenen uçuşlar daha uygun fiyatlıdır.



SEYAHAT SEZONLARINA DİKKAT EDİN

Uçak biletleri genellikle yaz aylarında, bayram tatillerinde ve yılbaşı gibi özel günlerde oldukça pahalı olabilir. Yurt dışı seyahatlerinde ise Noel dönemi ve ülkelerin popüler festivallerinin olduğu tarihlerde fiyatlar yükselebilir. Eğer erken rezervasyon yapmazsanız, bayram gibi özel dönemlerde uçak bileti fiyatları artış gösterebilir.

AKTARMALI UÇUŞLARI DEĞERLENDİRİN

Uzak şehirlere doğrudan uçuşlar genellikle maliyetli olduğu için, aktarmalı uçuşlar daha uygun fiyatlı olabilir. Direkt uçuşlar için ödediğiniz bilet fiyatına göre, aktarmalı uçuşlar daha ekonomik seçenekler sunabilir. Hava yollarının anlaşmalarıyla düzenlenen aktarmalı uçuşları değerlendirebilirsiniz.

TEK YÖN BİLET ALMAYI DÜŞÜNÜN

Uçak bileti ararken, genellikle gidiş-dönüş bilet araması yaparız. Ancak sadece gidiş dönüş araması yapmak, daha uygun fiyatlı biletleri kaçırmanıza neden olabilir. Gidiş için ucuz bir bilet bulurken, dönüş bileti çok daha pahalı olabilir. Bu durumda, tek yön bilet araması yaparak her iki biletinizi de en uygun fiyatlarla alabilirsiniz.

KAMPANYALARDAN HABERDAR OLUN

Hava yolları, uçak bileti fiyatlarında özel kampanyalar düzenleyebiliyor. Bu kampanyalardan haberdar olmak için hava yolu şirketlerinin ve arama motorlarının mail listelerine kaydolabilirsiniz. Bazı şirketler, özel kampanyalarını üyeleriyle paylaşarak indirim fırsatları sunar. Ayrıca, mobil uygulamalarını indirerek anlık bildirimlerle kampanyaları kaçırmadan ucuz bilet alabilirsiniz.

MİL KAZANDIRAN KARTLARI KULLANIN

Günlük alışverişlerinizle uçak bileti fiyatlarınızı düşürmek mümkündür. Birçok bankanın mil kazandıran kredi kartları bulunuyor. Bu kartlar sayesinde, küçük harcamalarınız bile size mil kazandırır. Mil kazandıran kartların farklı markalarla yaptığı anlaşmalar sayesinde avantaj elde edebilirsiniz. Ancak, kart seçerken bankaların koşullarını dikkatlice incelemenizde fayda var.