Uyku apnesi, uyku kalitesini etkileyebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, uyku apnesi belirtileri neler? Uyku apnesi neden olur?

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun durması veya önemli ölçüde azalmasıyla karakterize edilen bir uyku bozukluğudur. Uyku apnesi belirtileri genellikle kişinin uykusuz hissetmesine ve gün içi yorgunluğa neden olabilir.

UYKU APNESİ BELİRTİLERİ NELER?

İşte uyku apnesi belirtilerinden bazıları:

Sesli Horlama: Genellikle uyku apnesi olan kişiler, horlama sesi çıkarır. Ancak, her horlayan kişide uyku apnesi olmayabilir.

Nefesin Durması veya Zorlanması: Uyku apnesi sırasında solunum durabilir veya zorlanabilir. Bu durum genellikle kısa bir süre devam eder, ancak bu süre zarfında vücutta oksijen seviyeleri düşebilir.

Uyku Sırasında Uyanma: Uyku apnesi olan kişiler, uyku sırasında nefes almakta zorlandıklarında aniden uyanabilirler.

Gün İçi Yorgunluk ve Uykusuzluk: Uyku apnesi olan kişiler genellikle uyku sırasında sürekli olarak uyanmalarına rağmen, uyandıklarında yorgun ve uykusuz hissedebilirler. Bu durum gün içinde enerji eksikliğine ve dikkat eksikliğine neden olabilir.

Sabah Baş Ağrısı: Uyku apnesi olan bazı kişiler, sabahları baş ağrısıyla uyanabilirler.

İştahta Değişiklikler: Uyku apnesi bazen iştah değişikliklerine neden olabilir. Kişi, genellikle gece saatlerinde uyanarak yemeye eğilim gösterebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hafıza Sorunları: Uykusuzluk ve sürekli uyanmalar, dikkat eksikliği ve hafıza sorunlarına yol açabilir.

Uyku apnesi belirtileri, kişiden kişiye değişebilir ve bazen hafif olabilirken bazen de ciddi olabilir. Bu belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız veya uyku apnesinden şüpheleniyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmeniz önemlidir.

Uyku apnesi, uyku kalitesini etkileyebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir.