﻿Pandemiden sonra uyku apnesi arttı

Uyku; gün içinde nasıl yaşandığını, karakteri, zeka seviyesini, meslekteki başarı ve hayatta ne gibi hastalıklarla karşılaşılabileceğini belirleyen önemli bir kriterdir. Tansiyon, şeker, koronavirüs, kalp, ritim bozukluğu, damarsal bozukluk, felç gibi hastalıkların temelinde ise uyku hastalığı yatmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Bu alana genellikle göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz ya da nöroloji bölümü bakar. Bu yüzden uyku apnesi şüphesi olanlar öncelikle uyku laboratuvarı bulunan bir bölüme giderek uyku testi yaptırmalıdır. Bu test sonrası elde edilen sonuçla hastalığın boyutu ve çeşidi belirlenerek tedavi şablonu uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

“ERKEKLERİN KAZAYA MEYİLLİ OLMASI UYKU BOZUKLUĞU KAYNAKLI”

Uyku bozukluğunun çözülebilir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Çözülmediği takdirde ise hayatı kısıtlayıp karartacak duruma getirebilir. Türkiye’de yaptığımız çalışmalarda, 35 yaş üstü erkeklerin yüzde 16’sında uyku apnesi vardır. Başka yerlerde yapılan araştırmalarda ise yine 35 yaş üstü erkeklerde yüzde 10-25 oranında görülmektedir. Erkeklerin neredeyse 4’te birinde uyku apne sendromu vardır. Bütün dünyada ve Türkiye’de erkekler, kadınlara göre 2-3 yıl kadar daha az yaşarlar. Bu yaşam farkının, erkeklerin erken ölmesinin belki de en önemli nedenlerinden bir tanesi uyku apne sendromu ve uykuda solunum bozukluğudur. Erkeklerin dikkatsiz olması, tedbirsiz olması, daha fazla kazaya meyilli olmasının belki de en önemli nedeni, uyku apne sendromundan kaynaklanan ölçememe durumundan kaynaklanıyor. Ve bu da bütün dünyada erkeklerin daha kısa yaşamasına neden oluyor" diye konuştu.

“PANDEMİDEN SONRA ARTAN ŞİDDET VE ÖLÜM SAYISININ NEDENİ UYKU BOZUKLUĞU MU?”

Özellikle pandemide dönemini de değerlendiren Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu sözlerine son olarak şunları söyledi:



“Pandemide uyku laboratuvarlarının çoğu kapandığı için uyku testleri yapılamadı. Bu yüzden birincisi tanı koyulamadı. İkincisi ise çok fazla evde oturup çok fazla gıda tükettik. Daha fazla kilo aldık. Yani uyku apnesi sendromu riski arttı. Yapılan çalışmalarla da kovidin uyku apne sendromonu arttırdığını gördük. Yani aslında pandemiden sonra, uykuda solunum bozukluklarının çok ciddi bir şekilde arttığını gördük. İnsanlar uyuyamadılar, daha geç uyudular, daha az uyudular. Gün içerisinde uyku düzeni bozuldu. Yani uykunun tamamen bozulduğunu gördük. Belki de artan şiddetin veya ölümlerin altında yatan şeylerin de bu uyku bozukluklarının olduğunu tahmin ediyoruz.”

“TÜRKİYE’DE SÜRÜCÜ BELGESİ ALIRKEN UYKU APNESİ SORGULANACAK”

Uyku apnesi bulunan kişilerde trafik ve iş kazası geçirme olasılığının fazla olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Karadağ ise “İş hayatında başarısızlığa da neden olur. Ve bunlar dünyada yaygın görülen olaylardır. Bu yüzden Avrupa Birliği ülkeleri, bu durumu yasal olarak bir düzenlemeye tabi tuttular. Ve tüm sürücülerin uyku apnesi açısından değerlendirilmesi için tüm sürücü belgelerini yenilediler. 2015’ten beri biz de ülkemizde bu çalışmaları yapıyoruz. 2016’dan beri de Türkiye’de sürücü adaylarının testlerinde ve raporlarında uyku apnesi sorgulaması yapılması gerekiyor. Artık ülkemizde tüm sürücü belgeleri yenileniyor. Bundan sonra 30 milyon sürücümüzün bir kısmı 5 yılda bir, bir kısmı da 10 yılda bir olmak üzere sürekli sürücü belgelerini yenileyecekler. Herkesin sağlık raporunda uyku apnesi mutlaka sorgulanacak. Bunların sorgulanması trafik kazalarının önlenmesi açısından hepimizin lehinedir. Ülkemizde bu konudaki yasalar yeterlidir. Ancak uygulanmalr” diye konuştu.

DHA