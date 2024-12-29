Uyku apnesi ve obozite ilacına beklenen onay çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), obstrüktif uyku apnesi (OSA) tedavisi için özel olarak geliştirilen ilk ilacı, Zepbound’u onayladı. Eli Lilly tarafından üretilen ve kilo kaybı ilacı olarak bilinen Zepbound, obeziteyle bağlantılı orta ve şiddetli uyku apnesi tedavisinde kullanılacak.

FDA tarafından yapılan açıklamada, bu onayın uyku apnesi hastaları için büyük bir adım olduğu vurgulandı. Eli Lilly’nin Kardiyometabolik Sağlık Başkanı Patrik Jonsson, “Uyku apnesi hastalarının önemli bir kısmı teşhis ve tedavi görmeden hayatını sürdürüyor. Bu yeni tedavi seçeneği, ciddi sağlık sorunları riski altındaki milyonlarca kişiye umut olabilir,” dedi.

KLİNİK DENEYLERDEN ELDE EDİLEN BAŞARI

Zepbound’un onayı, yaklaşık 470 katılımcının yer aldığı iki klinik çalışmaya dayanıyor. Katılımcıların bir kısmı, uyku apnesinin standart tedavisi olan sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazlarını kullanıyordu. Çalışmalar, Zepbound’un apne-hipopne indeksi (AHI) ölçümlerinde kayda değer düşüşler sağladığını gösterdi.

CPAP kullanmayan hastalarda, Zepbound’un bir yıl içinde AHI olaylarını saatte 25 kez azaltırken, plasebo grubunda bu düşüş yalnızca beş olay oldu. CPAP kullanıcılarında ise Zepbound, AHI’yi saatte 29 kez düşürürken, plasebo grubunda bu sayı altıda kaldı.

İlaç, uyku apnesi semptomlarını iyileştirmenin yanı sıra, hastaların vücut ağırlıklarının ortalama %18 ila %20’sini kaybetmesini sağladı. Plasebo grubunda bu oran %1,6 ila %2,3 arasında kaldı.

YENİ UMUT VE ZORLUKLAR

Zepbound, yalnızca obezite hastalarına yönelik onay alsa da, Medicare gibi sağlık sigortalarının bu tedaviyi kapsama olasılığını artırabilir. Bununla birlikte, ilacın aylık maliyeti sigortasız hastalar için 1.000 doları aşabiliyor. Eli Lilly, finansal engelleri azaltmak için uygun fiyatlı seçenekler ve hasta destek programları sunmayı taahhüt ediyor.

Zepbound’un obezite ve uyku apnesi tedavisindeki etkileri, bu alandaki tıbbi yaklaşımlara yeni bir perspektif kazandırarak, birçok hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.