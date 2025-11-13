Küçük yaştaki bireylerde sıkça görülen ve ebeveynleri endişelendiren tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, genellikle masum soğuk algınlıkları gibi görünse de, Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları bu durumun kaynağını geniz etinde aradı.

Tıbbi literatürde adenoid olarak adlandırılan bu lenfoid dokunun büyümesi ve iltihaplanması, çocukları sürekli bir hastalık döngüsüne soktu. Özellikle 2 ila 8 yaş arasındaki çocuklarda maksimum büyüklüğe ulaşan geniz eti, kreş ve anaokulu gibi sosyal ortamlarda mikroorganizmalarla sıkça karşılaştıkça büyüdü ve enfeksiyonlara zemin hazırladı. Uzmanlar, bu durumun burun solunum yolunu tıkayarak sadece gündüzleri değil, özellikle gece uykusunda ciddi sorunlara yol açtığını belirtti.

Yabancı uzmanlar, bu lenfoid dokunun büyümesinin sadece nefes almayı değil, uzun vadede gelişim ve uyku kalitesini de derinden etkilediğini ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER ENDİŞEYİ DOĞRULADI

Geniz eti büyüklüğünün etkilerini araştıran bilimsel çalışmalar, çarpıcı sonuçlar sundu. Araştırmacılar, büyüyen geniz etinin uykuda solunum durması (apne) vakalarını tetiklediğini ve buna bağlı olarak kan oksijen seviyesinin düşmesine neden olduğunu tespit etti.

Çeşitli çalışmalarda, hava yolu tıkanıklığının uzun sürmesi neticesinde çocuklarda uzun ve ince yüz yapısı, yüksek damak ve ağızın sürekli açık kalması hali ile belirginleşen "adenoid yüz" denilen tipik bir yüz ifadesinin ortaya çıktığı gözlemlendi.

Ayrıca, kaliteli uykunun bozulması, büyüme hormonunun gece salınımını azalttığından, çocuklarda büyüme ve gelişim gerilikleri ile ilişkilendirildi.

UZMANLARDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren uluslararası KBB uzmanları, geniz eti sorununa yaklaşımın önemini vurguladılar.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Dr. Robert M. Block, geniz etinin bir "mikrop deposu" haline gelebileceğini ifade etti.

Dr. Block, "Adenoid, vücudun savunma mekanizmasının bir parçası olmasına rağmen, kronikleşen iltihaplanmalar onu bir soruna dönüştürür. Sık tekrarlayan orta kulak iltihapları ve kronik sinüzitlerin birincil sorumlusu olarak geniz etini görüyoruz" diye konuştu.

Dr. Block, altı ay içinde dörtten fazla enfeksiyon geçiren vakalarda cerrahi müdahalenin düşünülmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'deki Çocuk Solunum Hastalıkları uzmanlarından Prof. Dr. Sarah Jenkins ise, uykunun hayati rolüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Jenkins, "Kötü uyku kalitesinin hiperaktivite, öğrenme güçlüğü ve konsantrasyon bozuklukları ile doğrudan bağlantılı olduğunu bilimsel çalışmalarla kanıtladık. Geniz eti kaynaklı solunum bozuklukları giderildiğinde, çocukların boy ve kilo artışında hızlanma gözlemledik" şeklinde ifade etti.

Prof. Jenkins, pasif sigara içiciliğinin geniz etini büyüten önemli faktörlerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarının basit bir çocukluk dönemi hastalığı olmadığı, büyümüş geniz etinin yol açtığı uyku bozuklukları ve diğer sistemik etkiler nedeniyle çocukların genel gelişimini derinden etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olduğu belirlendi.