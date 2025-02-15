Uyku haplarına veda edin! Bu 3 besinle mışıl mışıl uyuyun

Uzmanlar, bu besinlerin uyku haplarının yerine geçebileceğini ve daha sağlıklı uyku alışkanlıkları oluşturmanıza yardımcı olabileceğini belirtti.

İşte 3 mucize besin...

1. Kiraz (Tart Cherry)

Kiraz, özellikle uyku düzenini iyileştirmeye yardımcı olabilecek güçlü bir meyve. İçeriğinde bulunan melatonin hormonu, vücudun biyolojik saatini düzenler ve uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Uyku bozuklukları uzmanı Dr. Lisa Green, "Kirazlar, doğal melatonin kaynağı olarak bilinir ve uykusuzluk çeken kişiler için mükemmel bir seçenektir. Yapılan çalışmalara göre, günde bir avuç kiraz tüketmek, gece uykusunun kalitesini artırabilir" dedi.

Birçok bilimsel çalışma, kirazın uyku kalitesi üzerindeki etkisini destekledi. 2018 yılında yapılan bir araştırma, kiraz suyunun düzenli olarak tüketilmesinin, uyku süresini ve kalitesini iyileştirdiğini ortaya koydu.

Özellikle tart cherry (ekşi kiraz) türü, melatonin içeriğiyle bilinir ve uyku bozuklukları olan kişiler tarafından sıklıkla tercih edildi.

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2. Yulaf Ezmesi

Yulaf, içerdiği serotonin ve melatonin gibi bileşiklerle bilinen bir uyku dostu.

Beslenme uzmanı, Prof. Dr. David Johnson, "Yulaf, serotonin seviyelerini artırarak vücudun gevşemesini sağlar. Ayrıca, yulafın içerdiği kompleks karbonhidratlar, kan şekeri seviyelerini dengeleyerek daha uzun süreli ve kesintisiz uyku sağlar" dedi.

ulaf ezmesi, aynı zamanda kan basıncını düzenleyen magnezyum ve çinko gibi mineralleri de içerir, bu da uykuya geçişi kolaylaştıran unsurlar.

Birçok çalışmada, yulafın uykuyu iyileştirici özellikleri vurgulandı.

2017 yılında yapılan bir çalışmada, yulafın içerdiği beta-glukan adlı bir bileşiğin, uyku kalitesini artırdığı ve insanların daha rahat uyumasına yardımcı olduğu belirlendi.

Sabah kahvaltısında bir kase yulaf ezmesi yemek, uykusuzlukla mücadelede etkili bir adım olabilir.

3. Papatya Çayı

Papatya çayı, binlerce yıl boyunca doğal bir uyku yardımı olarak kullanıldı.

Bitki uzmanı Dr. Sarah Bennett, "Papatya, doğal bir sakinleştirici olarak bilinir ve içerdiği apigenin adlı bileşik, beyindeki bazı reseptörlere bağlanarak rahatlama sağlar. Bu da uykuya geçişi kolaylaştırır ve gece boyunca kaliteli bir uyku sunar" şeklinde açıklama yaptı.

Papatya çayı, hem fiziksel hem de zihinsel gevşemeyi artırarak stres seviyelerini düşürür.

2016 yılında yapılan bir araştırma, papatya çayının, özellikle anksiyete ve uykusuzluk yaşayan bireylerde etkili bir rahatlatıcı olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, papatya çayı içmek, gece uyumadan önce yapılan bir ritüel haline getirildiğinde, uykuya geçişi hızlandırabilir ve daha derin bir uyku sağlayabilir.

DOĞAL UYKU ÇÖZÜMLERİ VE UYARILAR

Doğal uyku çözümleri, uyku haplarının yan etkilerinden kaçınmak isteyenler için sağlıklı bir alternatif sunar. Ancak, her bireyin vücut yapısı farklı olduğu için, bazı doğal besinler her kişi üzerinde aynı etkiyi göstermeyebilir.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Emily Harris, "Doğal besinler, çoğu zaman uyku problemlerini hafifletmeye yardımcı olabilir, ancak ciddi uyku bozuklukları veya anksiyete gibi sağlık sorunları olan bireylerin bir uzmandan destek alması önemlidir" dedi.

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SAĞLIKLI UYKU İÇİN DOĞAL BESİNLER

Uyku haplarına başvurmadan önce, doğal besinler ile uyku kalitenizi iyileştirmek mümkün.

Kiraz, yulaf ezmesi ve papatya çayı gibi besinler, uykuya geçişi kolaylaştırabilir ve geceleri derin uyku uyumanıza yardımcı olabilir. Ancak, herhangi bir besini düzenli olarak kullanmadan önce, özellikle sağlık sorunlarınız varsa, doktorunuza danışmak önemli.

Uyku, genel sağlığınızın temeli olduğu için, sağlıklı uyku alışkanlıkları oluşturmak yaşam kalitenizi artıracağı bildirildi.