Uyku maskesi kilo verdirir mi? Uzmanlar bakın ne diyor?

Uyku maskelerinin kilo vermeye doğrudan etkisi olup olmadığı konusunda bilimsel araştırmaların sınırlı olduğu bildirildi. Ancak, uyku kalitesinin genel sağlık ve kilo kontrolü üzerindeki etkileri iyi biliniyor.

İşte uyku maskelerinin kilo verme sürecine dolaylı olarak nasıl katkıda bulunabileceğine dair bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...

Uyku Kalitesi ve Kilo Kontrolü

Uyku Süresi ve Kalitesi: Araştırmalar, yeterli ve kaliteli uykunun kilo kontrolünde önemli bir rol oynadığını gösterdi.

Yetersiz uyku, iştahı artıran ghrelin hormonunun seviyesini yükseltirken, tokluk hissini sağlayan leptin hormonunun seviyesini düşürür. Bu hormonal değişiklikler, aşırı yeme ve kilo alımına yol açabilir.

Kalori Alımı: Bir klinik çalışmada, gece uykusunu artıran bireylerin günlük kalori alımını ortalama 270 kcal azalttığı bulundu. Bu, uzun vadede kilo kaybına katkıda bulunabilir.

Uyku Maskelerinin Rolü

Işık Engelleme: Uyku maskeleri, ortam ışığını engelleyerek daha derin ve kesintisiz bir uyku sağlar.

Karanlık bir ortamda uyumak, melatonin hormonunun salgılanmasını artırır ve bu da uyku kalitesini iyileştirir. İyi bir uyku, metabolizmanın düzenli çalışmasına ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Stres Azaltma: Uyku maskeleri, rahatlatıcı bir uyku ortamı sağlayarak stresi azaltabilir. Stres, kortizol hormonunun seviyesini artırarak kilo alımına neden olabilir.

Dolayısıyla, uyku maskeleri dolaylı olarak kilo kontrolüne katkıda bulunabilir.

Uzman Görüşleri

• Dr. Laura Purdy:

"Uyku maskeleri, uyku kalitesini artırarak genel sağlığı iyileştirir. İyi bir uyku, kilo kontrolü için kritik öneme sahiptir"

• Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz:

"Uyku kalitesinin artırılması, metabolizmanın düzenli çalışmasına ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Uyku maskeleri bu konuda etkili bir araçtır"

Uyku maskeleri doğrudan kilo verdirmez, ancak uyku kalitesini artırarak kilo kontrolüne dolaylı olarak katkıda bulunabilir. İyi bir uyku düzeni, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır ve kilo verme sürecinde destekleyici bir rol oynayabilir.