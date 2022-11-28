Uykudan önce tüketildiğinde faydaları say say bitmiyor

Balkabağının içinden çıkan çekirdekleri nefis bir atıştırmalık olmakla birlikte vitamin deposu olmasıyla dikkat çekti.

GECE YATMADAN TÜKETİLEN BİR AVUÇ KABAK ÇEKİRDEĞİ RAHAT UYUTUYOR!

Gece yatmadan tüketilen bir avuç kabak çekirdeği içerdiği yatıştırıcılar sayesinde rahat bir uykuya yardımcı olacağı vurgulandı.

Gece yatmadan tüketildiğinde, dinlenmeye geçen ve yenilenen hücrelerin fonksiyonlarını artırdığının ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Uyku süreniz boyunca sinir ve sindirim sisteminizi desteklemeye yardımcı olur, vücudu toksinlerden arındırmayı sağladığı bildirildi.

BEYNE KADAR İNANILMAZ FAYDALAR SAĞLIYOR

Ayçiçeği çekirdeği gibi kavrularak tüketilebilen kabak çekirdeği, prostattan kalbe, ruh sağlığından beyne kadar inanılmaz faydalar sağladığı vurgulandı.

Lif içeriği sayesinde sindirim sistemi dostu olan kabak çekirdeği, her gün düzenli olarak tüketilmelidir.

Özellikle uykudan önce kabak çekirdeği yemeyi alışkanlık haline getirirseniz dikkat çeken etkileri ortaya çıkıyor.