Uyurken artan sırt ve boyun ağrılarına kesin çözümler ortaya çıktı

Uyandığınızda boyun veya sırt ağrısı çekiyor musunuz? Ağrı uykunuzu bölüyor mu? Sırt ve boyun ağrısının kaynağını biliyor musunuz? Boyun ve sırt ağrıları, pek çok insanın yaşadığı yaygın bir rahatsızlıktır. Bunun arkasındaki en önemli faktörlerden biri de uyku pozisyonunuzdur.

Birçoğumuz uyku pozisyonumuzu çok dikkate almıyoruz; yatağa girip rahat ettiğimiz bir şekilde uyuyoruz. Fakat, yan, sırt veya karın üzeri uyumak, sağlığınız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Ayrıca, uyku pozisyonunuz horlama, asit reflüsü, mide yanması, uyku apnesi ve hatta kırışıklıklar gibi problemlere de neden olabilir. Boyun, omuz, kalça ve bel bölgenize ekstra yük bindiren bazı uyku pozisyonları, sırt ve boyun ağrısına sebep olabilir. İşte, sırt ve boyun ağrınızı artırabilecek uyku pozisyonları;

KARIN ÜZERİNDE UYUMAK

Karın üzerinde uyumak alışkanlığınız ise, bunu bir an önce bırakmalısınız. Bu pozisyon sırt ve boyun için iyi değildir. Sırt ağrısını kötüleştirebilir ve boynu bükük tutabilir. Eğer karın üzerinde uyumak zorunda kalırsanız, sırt ağrısını azaltmak için alt karın veya pelvis bölgenize bir yastık yerleştirebilirsiniz.

CENİN POZİSYONUNDA UYUMAK

Bu, yan yatanların sık kullandığı bir uyku pozisyonudur, ancak sırt ve boyun ağrısı olanlar için uygun değildir. Yan yatıp dizlerinizi karnınıza doğru çekerseniz cenin pozisyonunda uyuyorsunuz demektir. Cenin pozisyonunda uyumak, uyku sırasında sırtınızı ve boynunuzu kıvırmış bir duruma getirir. Ayrıca uyku boyunca kasların kasılmasına sebep olabilir. Eğer bu pozisyonda uyumayı tercih ediyorsanız, başınızı bu pozisyonda sabit tutmak için elinizi yastığın altına sokabilirsiniz.

KOLUNUZ BAŞINIZIN ALTINDA UYUMAK

Yatakta uzanırken kolunuzu başınızın altına almak rahat görünebilir, ama dinlenmek için iyi bir yol değildir. Bu, koldaki sinirleri sıkıştırarak ölü kol sendromu olarak da adlandırılan uyuşukluk ve karıncalanma hissine neden olabilir. Ayrıca, alt kolunuzu yastığınızın altına koyarak veya üstteki bacağınızı uzatarak uyumak, omuz ve boyun ağrısına yol açabilir.

SIRT VE BOYUN İÇİN İDEAL UYKU POZİSYONLARI

SIRTÜSTÜ UYUMAK

Sırt ve boyun ağrısı çektiğinizde ve bununla baş etmek istediğinizde, sırtüstü uyumak en iyisidir. Bu, omurgaya binen yükü eşit olarak dağıtır ve bu yüzden sırt düz olduğu için omurga sağlığınız için en iyi pozisyon sayılır. Bu, diske uygulanan basıncı azaltacak, böylece boyun ve sırt ağrısını önleyecektir. Ayrıca bu pozisyon asit reflüsünü azaltacak ve yüzdeki kırışıklıkları önleyecektir. Ayrıca, omurganın doğal eğriliğini korumak için dizlerinizin altına yastık koyabilirsiniz.

DİK UYUMAK

Uyumak için doğal olarak sağlıklı veya sağlıksız bir pozisyon yoktur. Rahatça dinlenebildiğiniz ve yeterince uyuyabildiğiniz sürece dik pozisyon da iyi bir seçenek olabilir. Dik veya yatar pozisyonda uyumak, kişinin sırt ve boyun ağrısını hafifletmesine yardımcı olacaktır. Birçok insan, dik pozisyonda veya yatar pozisyonda uyuyarak hem boyun hem de sırt ağrısı için rahatlama bulur. Ayrıca, bu pozisyon sırt ağrısı için hamile kadınlar için de uygun bir seçenektir.

YAN UYUMAK

Bacaklarınızı hafifçe bükülmüş, kollarınızı düz tutmuş ve kafanızı hafifçe ortadan uzaklaştırmış şekilde yan yatarak uyuyabilirsiniz. Bu uyku pozisyonu sırt ağrısıyla baş etmeye yardımcı olabilir. Boynunuzun doğal eğriliğini korumak için başınızı desteklemek için kalın bir yastık kullanın. Bununla birlikte, bu uyku pozisyonu horlamayı da önleyebilir. Sırt ve boyun ağrılarını azaltmak için birkaç saatte bir yönünüzü değiştirmeyi unutmayın.