Uyuşturucu bağımlısı eczane çalışanını tehdit etti

Eczane çalışanına saldırı olayı, saat 02.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak’ta faaliyet gösteren eczanede meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı 31 yaşındaki Mehmet Çakıcı, eczaneye giderek yeşil reçeteli psikolojik ilaç istedi.
Reçeteli ilaç verilmeyeceğini söyleyen görevliyi tehdit etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eczaneye gelen polis ekiplerine saldıran şahıs, yoğun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan şahıs, sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.