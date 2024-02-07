Uyuşturucu bağımlısı eczane çalışanını tehdit etti

Kaynak: İHA
Uyuşturucu bağımlısı eczane çalışanını tehdit etti
Bursa’da uyuşturucu bağımlısı bir şahıs eczaneye giderek psikolojik ilaç almak için eczane çalışanını tehdit etti. Polis ekipleri çalışana saldıran kişiyi tutukladı.

Eczane çalışanına saldırı olayı, saat 02.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak’ta faaliyet gösteren eczanede meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı 31 yaşındaki Mehmet Çakıcı, eczaneye giderek yeşil reçeteli psikolojik ilaç istedi.

Reçeteli ilaç verilmeyeceğini söyleyen görevliyi tehdit etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eczaneye gelen polis ekiplerine saldıran şahıs, yoğun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şahıs, sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

aw136777-01.jpg

aw136777-03.jpg

Son Haberler
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a bütçe yanıtı: Kamu bankalarından kredi alamadık Gündem
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a bütçe yanıtı: Kamu bankalarından kredi alamadık
İstanbul Türk hakemliğinin lokomotifi olacak Spor
İstanbul Türk hakemliğinin lokomotifi olacak
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. En çok hangi hisseler yükseldi
A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu Spor
A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu
Ateşten gömlek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ateşten gömlek deyimi ne anlama geliyor?
THY depremzedelere 1000 konut sözü vermişti. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ne bir arsa alındı ne de çivi çakıldı Gündem
THY depremzedelere 1000 konut sözü vermişti. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ne bir arsa alındı ne de çivi çakıldı
Vazelin faydaları neler? Vazelin ne işe yarar? Keşfet
Vazelin faydaları neler? Vazelin ne işe yarar?