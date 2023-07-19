Uyuşturucu bağımlısı, 'son kez konuşma' bahanesiyle bıçakla kadını rehin aldı

Adana’da uyuşturucu bağimlısı olan Bilal Saygılı (39) eski sevgilisi Sibel’K.yi son kez konuşma bahanesiyle aracına bindirip benzin istasyonuna götürüp boğazına bıçak dayayarak, “benden ayrılırsan seni öldürürüm” diyerek rehin aldı.

Uyuşturucu bağımlısı, 'son kez konuşma' bahanesiyle bıçakla kadını rehin aldı

Olay, saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir süre önce Sibel K., madde bağımlısı olduğu için sevgilisi Bilal Saygılı' dan ayrıldı. Saygılı, öğle saatlerinde Sibel K.'yi çıktığı evinden takip edip son kez konuşmak istedi. Başta tereddüt eden Sibel K., Saygılı'nın kullandığı 01 RU 896 plakalı kamyonetine bindi. Saygılı, yakıt alma bahanesiyle aracını pompaların bulunduğu yere park ettikten sonra yanında getirdiği bıçağı çıkarıp, Sibel K.'nin boğazına dayayıp, tehditler savurmaya başladı.

İstasyon çalışanları, durumu fark edip, polise ihbarda bulundu. Akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri, aracın etrafını çevirip, Saygılı'yı ikna etmeye çalıştı. Boğazına bıçak dayanan Sibel K. ise ağlayarak çevredekilerden yardım istedi. Polis, Saygılı'yı bir anlık dalgınlığından yararlanıp, etkisiz hale getirdi.

Kolunda ve boğazında bıçak izleri bulunan Sibel K., polise, Saygılı ile sevgili olduklarını ancak bir süre önce ayrıldıklarını belirterek, "Yolda yürüyordum, aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim, yakıt alacağını söyleyerek istasyona girdi ve boğazıma bıçak dayadı. Bana, 'Benden ayrılırsan, seni öldürürüm' dedi. Uyuşturucu bağımlısı, onu istemiyorum’ dedi. Polis, Saygılı'yı gözaltına alıp, emniyete götürdü.

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