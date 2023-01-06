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Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez, ülkenin kuzeyinde gözaltına alındı. Gözaltı haberinin ardından Culiacan eyaletinde olaylar çıktı, eğitime ara verildi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:03
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Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı. Culiacan eyaleti birbirine girdi

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu gözaltına alındı
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Federal hükümet kaynaklarına göre, uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan oğlu Ovidio Guzman Lopez, Meksika'nın Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Eyalet valisi Ruben Rocha, operasyonu sabah saatlerinde federal polisin gerçekleştirdiğini belirterek, halktan evlerinden çıkmamasını istedi.

Operasyonun detaylarına ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

OKULLAR VE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Guzman'ın gözaltına alınmasının ardından şehirde kaos patlak verdi. Yerel yetkililer Culiacan'ın çeşitli bölgelerinde kartel üyeleriyle yaşanan çatışmalar sırasında vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda kamyonların yandığı ve şiddet olayları nedeniyle günün büyük bölümünde kapalı olan havaalanı yakınlarında yoğun ateş açıldığı görüldü. Öte yandan bu videoların doğruluğu henüz teyit edilemedi.

Aeromexico; Sinaloan'ın Culiacan, Los Mochis ve Mazatlan şehirlerine olan tüm seferlerini iptal etti. Havalimanı yetkilileri Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, Guzman'ın gözaltına alınmasının ardından Culiacan Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını belirtti.

Eyaletin eğitim departmanı da Culiacan'da okul ve idari faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.

GUZMAN KİMDİR?

Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman'ın en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da şiddet dalgası yaşanmıştı.

ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun oğullarından Guzman'ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti.

Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

EL CHAPO ABD'YE İADE EDİLMİŞTİ

El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

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