Uyuşturucu kaçakçıları için idam cezası onaylandı

Borno eyaletinden Senatör Tahir Monguno, Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumunun (NDLEA) uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını desteklemek amacıyla kokain, eroin ve diğer uyuşturucu maddeleri ülkeye sokanların ve satanların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını Senatoya sundu.

Senatörlerin çoğunluğu, NDLEA'nın faaliyetlerini desteklemek için sunulan tasarıyı üçüncü okumada onayladı.

Tasarıya destek veren senatörler, idam tehdidinin uyuşturucu kaçakçıları için müebbet hapisten daha caydırıcı olacağını belirtti.

Diğer yandan, tasarıya karşı çıkan senatörler, idam cezasının "geri dönüşü olmayan doğası ve yanlış hüküm verilmesi" konusundaki endişelerini dillendirdi.

Senatoda onaylanan tasarı, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onaylaması halinde yasalaşacak.