Uyuşturucu kaçakçılarına Gümük Muhafaza darbesi

Kaynak: DHA
Uyuşturucu kaçakçılarına Gümük Muhafaza darbesi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere, Kapıkule ve Dilucu Gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 357 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Üç sınır kapısında Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri şüpheli görülen bir TIR takibe alındı. Türkiye üzerinden transıt kuru üzüm taşıyan araç ilk kontrollerin ardından X-Ray cihasından geçirildi. Kuru üzümlerin arasında yoğunluk belirleyen Gümrük Muhafaza ekipleri ambalajları açınca içindeke 58 kilo afyon sakısını ele geçirdi.

EDİRNE'DE 226 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI

İkinci operasyonunu adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. Şüpheli görülen bir TIR Gümrük Muhafa ekiplerinin radarına takıldı. X-Ray'den geçirilen TIR'ın yasal yükün içerisine alüminyum folya paketlerinde 226 kili esrar ele geçiridi.

KEÇİ KILINA HARMANLANMIŞ METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonun adresi ise Dilucu Gümrük Kapısı oldu. Keçi kılı yüklü TIR, önce X-Ray cihazından geçirildi. Ardından dedektör köpekler de tepki verince, keç kılları teste tabi tutuldu. Yapılan incelemede keçi kıllarına yedirilmiş 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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