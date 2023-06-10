Uyuşturucu kuryesi tomografiden kaçamadı. Midesinde neler neler çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri üst araması sırasında karın bölgesindeki şişkinlikten şüphelendi. Tomografi cihazına sokuldu, herşey ortaya çıktı.

Uyuşturucu kuryesi tomografiden kaçamadı. Midesinde neler neler çıktı

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesinin midesinde kokain ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yutarak kuryelik yaptığı tespit edilen yolcunun midesinde 820 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu yakın takibe aldı.

Uçağın iniş yapmasının ardından muhafaza ekiplerince yolcunun fiziki takibine başlandı. Gümrük kontrol noktasında durdurulan şüphelinin x-ray taramasından geçirilen valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ekiplerin üst araması yaptığı esnada şüphelinin karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şüphelinin çok sayıda kapsül yuttuğu tespit edildi.

Sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda çıkarılan kapsüllerin içerisindeki maddenin kokain olduğu belirlenirken, kuryenin 820 gram kokain yuttuğu ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli tutuklandı.(DHA)

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