Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da ekipler tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiler kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ilişkin çalışma yürttü.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Havza ilçesinde 5 şahsın araçlarında ve ikametlerinde düzenlenen aramada 171,51 gram metamfetamin, 104 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy, 0,23 gram kokain, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 530 TL para ele geçirildi. Olaya yönelik 5 kişi gözaltına alındı.

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