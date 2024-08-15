Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptıkları denetimler ve operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 1 gram eroin, 306 gram metamfetamin, 63 adet ecstasy, 22 gram esrar ve 3 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, biri ise çıkartıldığı adli mercilerce serbest bırakıldı. Ayrıca 9 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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