Uyuşturucu sevkiyatında 3 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uyuşturucu sevkiyatında 3 gözaltı

Foça ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla durdurulan taksideki 3 şüpheli gözaltına alınarak, 14 gram esrar ve 274 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, Hasan Ekinci tutuklandı.

Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İzmir'den taksiyle ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Taksi, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ile iş birliği yapılarak Bağarası Mahallesi'nde durduruldu. Taksideki şüpheliler M.S., F. K. ve Hasan Ekinci, gözaltına alındı.

Taksi, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden Ekinci'nin üzerindeki aramada 14 gram esrar, taksideki aramada ise 274 sentetik hap ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.S. ve F.K., serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Hasan Ekinci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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