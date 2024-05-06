Uyuşturucu suçundan hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde iki şahsın bulunduğu adrese gitti.

Edinilen bilgiye göre, A.D. ve S.B.A. isimli şahısların bulunduğu ikamette arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.D.'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezasının bulunduğu ve S.B.A.'nın ise "uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hakaret" suçlarından 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.D. ve S.B.A. cezaevine yollandı.