Uyuşturucu tacirleri dere yatağında yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren emniyet ekipleri, 1 kişiyi gözaltına alırken 5 kişi hakkında da işlem gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucu tacirleri dere yatağında yakalandı

Tekirdağ Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde alım satım ve kullanıma yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan dere yatağındaki şahısların durumundan şüphelenen polis ekipleri, V.D. (36), B.D (37), Ö.D. (34), B.Ç. (29), M.Y. (23) isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada M.Y’nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinden kaçan C.H.’yi yakaladı. C.H. üzerinde yapılan aramada poşete sarılı daralı ağırlığı 48,98 gram bonzai ve bu maddenin satışından elde edilen 7 bin 730 TL ele geçirildi. C.H. gözaltına alınırken 5 kişi hakkında da işlem gerçekleştirildi.

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