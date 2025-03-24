Uyuşturucu tacirleri takside kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu tacirleri takside kıskıvrak yakalandı

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri ile trafik ekibinin mahalle ve sokaklarda yaptıkları devriyede ticari taksiyi durdurdular. Takside 4 gram kannaboid ve 15,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet ekipleri, Yeşilcami Mahallesi Sultan Orhan Caddesi Kümeevleri civarında durumundan şüphelenilen ticari taksiyi durdurdu.

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İçinde bulunan iki kişi ve araçta yapılan aramalarda 4 gram kannaboid ve 15,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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Araçtaki A.Ö.'nün 3 yıl, F.S.'nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişi, cezaevine teslim edildi.

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Yine gece bekçilerince önceki günlerde yaptıkları devriyelerde şüpheli şahısların kontrolünde toplam 25 gram sentetik kannaboid ele geçirildiği ifade edildi.

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